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Dünya turuna çıkan bisikletli turist Edirne'de yaralandı

Bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin, Edirne'de başına taş isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

24.11.2019 01:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 01:47
Bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin, 'de başına taş isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
Alınan bilgiye göre, uyruklu Justın Danıel Bill bisikletiyle Gazimihal Köprüsü'nden geçtiği sırada başına taş isabet etti.
Gezginin yaralandığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilen Justın Danıel Bill, bisikletine binerek polis ekipleriyle ifadesine başvurulmak üzere karakola gitti.
ekipleri, bisikletli gezgine taş atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Dünya turuna çıkan bisikletli turist Edirne'de yaralandı

Kanada, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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