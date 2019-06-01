Dünya tütünsüz günü nedeniyle stant açıldı

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında Kent Merkezinde bulunan Şehitler Anıtı önünde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.Sağlık ekipleri tarafından kurulan standın açılışına İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Güven İnanç, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birim Sorumlusu Esin İlhan Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Psikolog Sercan Özbek ve sağlık ekipleri katıldılar. Standa gelen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve ardından el broşürleri ve kitapçık dağıtarak geniş kapsamlı olarak bilgilendirmelerde bulundular. - ZONGULDAK