Dünya Tuza Dikkat Haftası
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, günlük tuz kullanımının 5 gramı aşmaması gerekiğini bildirdi.
09.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:32
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, günlük tuz kullanımının 5 gramı aşmaması gerekiğini bildirdi.
Bahçacı, Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, tuz tüketimine ilişkin uyarılarda bulundu.
Aşırı tuz tüketiminin, kardiyovasküler, böbrek, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser hastalıklarına neden olabileceğine dikkati çeken Bahçacı, günlük tuz kullanımının 5 gramı aşmaması gerekiğini ifade etti.
Bahçacı, aşırı tuz tüketiminin insan sağlığını olumsuz etkilediğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Dünyada birçok ülkede alınan tuzun büyük kısmı, işlenmiş, ambalajlı gıdalarda, ekmek, kahvaltı gevrekleri, hazır yemekler gibi restoran yemeklerinde, kafeterya yemeklerinde ve ev dışında kalan diğer yerlerde bulunan tuzlardan gelmektedir. Besinlerin içerdiği yüksek tuz ve bunun sağlığımıza zararlı etkileri konusunda farkındalığımız yüksek olmalıdır."
Bahçacı, Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, tuz tüketimine ilişkin uyarılarda bulundu.
Aşırı tuz tüketiminin, kardiyovasküler, böbrek, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser hastalıklarına neden olabileceğine dikkati çeken Bahçacı, günlük tuz kullanımının 5 gramı aşmaması gerekiğini ifade etti.
Bahçacı, aşırı tuz tüketiminin insan sağlığını olumsuz etkilediğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Dünyada birçok ülkede alınan tuzun büyük kısmı, işlenmiş, ambalajlı gıdalarda, ekmek, kahvaltı gevrekleri, hazır yemekler gibi restoran yemeklerinde, kafeterya yemeklerinde ve ev dışında kalan diğer yerlerde bulunan tuzlardan gelmektedir. Besinlerin içerdiği yüksek tuz ve bunun sağlığımıza zararlı etkileri konusunda farkındalığımız yüksek olmalıdır."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Dünya Tuza Dikkat Haftası
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