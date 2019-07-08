08.07.2019 23:18
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Dünya üçüncüsü İsveç'e coşkulu karşılama

Dünya üçüncüsü İsveç

Kadınlar Dünya Kupası'nda 3. olan İsveç'i binlece kişi karşıladı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda 3. olan İsveç'i binlece kişi karşıladı.

Hava alanından törenin yapılacağı Götaplatsen meydanına kadar açık otobüs ve yüzlerce arabalık konvoyla yol alan millilere ilgi büyüktü.

Törende konuşan milli futbolcu Caroline Seger, "Burada sizinle kucaklaşmak inanılmaz bir şey" derken, Kosava asıllı takımın ve Dünya Kupası'nın en oyuncusu Kosavar Asllani, "Öncelikle burada binlerce kişiyi görmek gurur verici, Dünya Kupası'nda büyük bir şey yaptığımızı gösteriyor" dedi. - STOCKHOLM
Kaynak: İHA
İsveç, Spor

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