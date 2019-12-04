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Dünya üçüncüsü kick boksçu çiçeklerle karşılandı

Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Emre Şahin, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

04.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:26Dünya üçüncüsü kick boksçu çiçeklerle karşılandı
'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Emre Şahin, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.
Erzurum Havalimanı'ndaki programda, Antalya'daki şampiyonda bronz madalya alan Şahin'i Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Büyüşehir Belediye Anonim Şirketi Genel Müdürü Ahmet Dal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Özkan karşıladı.
Karşılamada, Şahin'e çiçek verilerek başarısı kutlandı.
Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Altın madalyayı kaçırdığım için üzgünüm." dedi.
Aynalı ise başarısından dolayı Şahin'i tebrik ederek, "Erzurumlular olarak sizinle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Emre Şahin, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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