Dünya Üçüncüsü Milli Sporcuya Karşılama

Hindistan
'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 80 kiloda üçüncü olarak Türkiye
'ye bronz madalya kazandıran milli boksör Elif Güneri
, Karabük
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde törenle karşılandı.
Kurum binası önünde alkışlarla karşılanan Güneri, sevincini antrenörü ve sevenleriyle paylaştı.
Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, törende yaptığı konuşmada, Güneri'yi tebrik etti.
Çok sevinçli olduklarını ifade eden Çetin, "Elif, Hindistan'da üçüncü olarak bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Elif'le ne kadar gurur duysak azdır. Elif'in daha büyük başarılar elde edeceğine ve Dünya Şampiyonu olacağına inanıyoruz. Kendisini, ailesini ve antrenörü Baykan
Arslan'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Karşılamada Çetin, Güneri'ye çiçek verdi.
Hindistan,Karabük