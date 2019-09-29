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Dünya Ümitler Judo Şampiyonası

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, karma takım müsabakalarında üçüncü oldu.

29.09.2019 15:18Dünya Ümitler Judo Şampiyonası
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, karma takım müsabakalarında üçüncü oldu.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almatı kentindeki şampiyonada son olarak karma takım karşılaşmaları gerçekleştirildi.
Üçüncülük karşılaşmasında Brezilya'yı 4-3 mağlup eden Türkiye, bronz madalya elde etti.
Brezilya karşısında 3-0 geriye düşen milli takım Mumammed Ali Demirel, Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek ile durumu 3-3 yaptı.
Altın skor müsabakasında Muhammed Ali Demirel rakibini yendi ve Türkiye, karşılaşmayı 4-3 kazandı. Ay-yıldızlı ekip böylece dünya üçüncüsü oldu.

Kazakistan, Türkiye, Almatı, Spor

Kaynak: AA

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