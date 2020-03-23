Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüse karşı 4 öneri

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz katıldığı televizyon programında, yeni tip koronavirüse karşı önemli uyarılarda bulundu. Öz, yapılması gereken ilk şeyin ev sınırlarını kapatmak olduğunu söyledi.

GENÇ NESİL VE KORONAVİRÜS

Katıldığı TV programında konuşan Doktor Öz, "Genç insanlarının, yayınlanan mesajları algılamasından etkilendim. Bazı istisnalar var. Bir balonun içinde yaşıyorlardı, evlere kapanacaklarını duyduğunda üniversitede okuyan oğlum, ilk kapatılan okullardan biri olan Harvard'a gidiyordu, şaşırdılar. Ama yaklaşık 48 saat boyunca olanları izledikten sonra tehlikeyi fark ettiler. Bu olay çok önemli. Genç neslimizin aslında yetişkin olma ve katkıda bulunma şansı" diye konuştu.

4 ÖNERİ

Mehmet Öz ayrıca şu önlemlerin alınmasının önemli olduğunu söyledi:

Evinizin sınırlarını kapatın.

Dışarıdan gelen kutulara karşı tedbirli olun.

Ayakkabılarınızı kapıda çıkarın.

Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri hemen yıkayın.

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