Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri - Haberler

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri

ABD'de yaşayan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz katıldığı televizyon programında koronavirüse karşı önemli uyarılarda ve 4 öneri de bulundu.

23.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:20

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz katıldığı televizyon programında, yeni tip koronavirüse karşı önemli uyarılarda bulundu. Öz, yapılması gereken ilk şeyin ev sınırlarını kapatmak olduğunu söyledi.

GENÇ NESİL VE KORONAVİRÜS

Katıldığı TV programında konuşan Doktor Öz, "Genç insanlarının, yayınlanan mesajları algılamasından etkilendim. Bazı istisnalar var. Bir balonun içinde yaşıyorlardı, evlere kapanacaklarını duyduğunda üniversitede okuyan oğlum, ilk kapatılan okullardan biri olan Harvard'a gidiyordu, şaşırdılar. Ama yaklaşık 48 saat boyunca olanları izledikten sonra tehlikeyi fark ettiler. Bu olay çok önemli. Genç neslimizin aslında yetişkin olma ve katkıda bulunma şansı" diye konuştu.

4 ÖNERİ

Mehmet Öz ayrıca şu önlemlerin alınmasının önemli olduğunu söyledi:

Evinizin sınırlarını kapatın.

Dışarıdan gelen kutulara karşı tedbirli olun.

Ayakkabılarınızı kapıda çıkarın.

Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri hemen yıkayın.

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’den koronavirüse karşı 4 öneri

Haberin Videosu :

Tüm Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Etiketler : Mehmet Öz, Genç, TV, Sağlık, Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldıYunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştıBakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı
1300’den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimlerKoronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

"Koronavirüs anne sütüne geçmiyor" - Haberler Prof. Dr. Aydın'dan, koronvirüsten korunmak için sıtma ilacı kullananlara önemli uyarı - Haberler İstanbul'da gençler "evde kalın" uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular - Haberler Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşılan Üç Güzeller ilk kez bu kadar boş kaldı - Haberler HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı - Haberler Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı - Haberler Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri - Haberler Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi - Haberler Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu - Haberler Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Loading