26.06.2019 15:48
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"Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü"

"Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü"

Afyonkarahisar UMUD Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kemal Baykara, 26 Haziran "Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.

Afyonkarahisar UMUD Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kemal Baykara, 26 Haziran "Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.
Baykara, yazılı açıklamasında, uyuşturucu tehlikesinin tüm dünya gündeminde olduğunu belirterek, sektörden kirli paralar kazananların insanları her geçen gün daha çok uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiğini belirtti.
Kimyasal yollarla elde edilen düşük maliyetli uyuşturucuların piyasayı ele geçirdiğini aktaran Baykara, şunları kaydetti:
"Son günlerde emniyet güçlerinin çok miktarda uyuşturucu madde yakalaması piyasadaki büyümenin göstergesidir. Maalesef, en iyimser tahminle yakalanan uyuşturucunun beş katı piyasada kullanımdadır. Uyuşturucu ile birlikte tütün kullanımı da günümüzün felaketleri arasındadır. Alarm zilleri çalıyor. Tütünle topluca mücadele etmezsek her şeyimizi kaybedeceğiz."
Kaynak: AA
26 haziran , afyonkarahisar , uyuşturucu , Güncel

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