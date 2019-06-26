26.06.2019 16:28
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"Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" - Güvenpark'ta bilgilendirme standı açıldı

Başkentte, "Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" dolayısıyla uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı.

Başkentte, "Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" dolayısıyla uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı.
Kızılay Güvenpark'ta açılan stantta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü , Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.
"Uyuma, İhbar Et" uygulaması ve WhatsApp ihbar hattına dair açıklamalarda da bulunulan stantta, ihbarcıların kimliklerinin gizli tutulduğu anlatıldı.
Etkinlikte yer alan narkotik köpeklerine halkın ilgisi yoğun oldu. Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü - Güvenpark'ta bilgilendirme standı açıldı
Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü , Kızılay , Güncel

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