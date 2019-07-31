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Dünya ve Avrupa şampiyonları Karaçayır Yaylası'nda güreşecek

Yozgat'ın Akdağmeni dayılar köyünde bu yıl ilk defa düzenlenecek Karaçayır Yaylası Karakucak Güreşleri'ne dünya, Avrupa ve Kırkpınar şampiyonu güreşçiler katılacak.

31.07.2019 14:09 Dünya ve Avrupa şampiyonları Karaçayır Yaylası'nda güreşecek
Yozgat'ın Akdağmeni dayılar köyünde bu yıl ilk defa düzenlenecek Karaçayır Yaylası Karakucak Güreşleri'ne dünya, Avrupa ve Kırkpınar şampiyonu güreşçiler katılacak.

Akdağmadeni Dayılılar Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurullah Doğan, köylüler arasında birlik ve beraberliği sağlama, kaynaşma, dayanışmayı artırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Bu tür etkinliklerin gelecek nesillere sağlam, köklü dostluklar bırakılabileceğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:
"Fransa Dayılılar Derneği, Dayılı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sarıkaya Dayılı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Dayılı Köyü Muhtarlığı ve derneğimiz tarafından ortaklaşa düzenlenen bu şenliğimizde Avrupa ve dünya şampiyonu Kadir Özmen, Avrupa Şampiyonu Hakan Lale, Akdeniz Olimpiyatları Şampiyonu Ahmet Bilici, Kırkpınar şampiyonu Recep Türkyılmaz, Avrupa ve dünya ikincisi Ayhan Sucu ve onlarca güreşçi katılacak. Akdağmadeni Dayılı köyü Karaçayır Yaylası'nda 18 Ağustos Pazar günü düzenlenecek güreşlerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

Akdağmadeni, Kırkpınar, Yozgat, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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