Dünya ve Ay'ın "oksijen ikizleri" olmadığı ortaya çıktı
Dünya ve uydusu Ay'ın oksijen bileşimlerinin aynı olmadığı bildirildi.
11.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:30
Dünya ve uydusu Ay'ın oksijen bileşimlerinin aynı olmadığı bildirildi.
Science Daily'nin haberine göre, New Mexico Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmanın sonuçları, "Nature Geoscience" dergisinde "Dünya ve Ay'ın Farklı Oksijen İzotop Bileşimleri" başlıklı makalede yayımlandı.
Bilim insanlarının çalışma çerçevesinde Ay'dan alınan bazalt taşı, anortozit, norit, volkanik cam, hızla soğuyan kristalleşmemiş magma gibi çeşitli örneklerin oksijen izotop bileşimlerinin çok hassas ölçümlerini yaptı.
Özellikle en farklı olanların, Ay'ın yer kabuğunda daha derininden çıkarılan örneklerdeki oksjien izotopları olduğu, üst katmanlardan alınan örneklere Dünya'nın maddesel içeriğinin bulaştığı gözlendi.
Bilim insanları, Ay'ın, Dünya'nın erken döneminde Mars büyüklüğünde, yeni oluşmakta olan Theia isminde bir gezegenle çarpışması sonucu ortaya çıkan enkazdan meydana geldiğini düşünüyor.
Bu görüş, Dev Çarpışma Hipotezi olarak adlandırılıyor.
Çalışma ekibinden Zachary Sharp, Ay'ın derinlerinden çıkarılan örneklerin, Theia'nın temsilcisi olabileceği yorumunu yaptı.
Science Daily'nin haberine göre, New Mexico Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmanın sonuçları, "Nature Geoscience" dergisinde "Dünya ve Ay'ın Farklı Oksijen İzotop Bileşimleri" başlıklı makalede yayımlandı.
Bilim insanlarının çalışma çerçevesinde Ay'dan alınan bazalt taşı, anortozit, norit, volkanik cam, hızla soğuyan kristalleşmemiş magma gibi çeşitli örneklerin oksijen izotop bileşimlerinin çok hassas ölçümlerini yaptı.
Özellikle en farklı olanların, Ay'ın yer kabuğunda daha derininden çıkarılan örneklerdeki oksjien izotopları olduğu, üst katmanlardan alınan örneklere Dünya'nın maddesel içeriğinin bulaştığı gözlendi.
Bilim insanları, Ay'ın, Dünya'nın erken döneminde Mars büyüklüğünde, yeni oluşmakta olan Theia isminde bir gezegenle çarpışması sonucu ortaya çıkan enkazdan meydana geldiğini düşünüyor.
Bu görüş, Dev Çarpışma Hipotezi olarak adlandırılıyor.
Çalışma ekibinden Zachary Sharp, Ay'ın derinlerinden çıkarılan örneklerin, Theia'nın temsilcisi olabileceği yorumunu yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : New Mexico, Güncel
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