Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski güreşçi Kazım Ayvaz hayatını kaybetti

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski güreşçi Kazım Ayvaz, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Başarılarla dolu bir kariyerin ardından İsveç 'e yerleşen Kazım Ayvaz dün akşam hayata gözlerini yumdu. Şampiyon güreşçi İsveç'te toprağa verilecek.

Kazım Ayvaz 1937 yılında Rize'de dünyaya geldi. 1953 yılında İstanbul 'da Fatih Güreş Kulübü'nde güreşe başladı. 1958 yılında Macaristan Budapeşte'de grekoromen stil 73 kg'de dünya şampiyonu oldu. 1959 yılında İstanbul'da grekoromen stil 73 kg'de Balkan şampiyonu oldu. 1960 yılında Burgaz'da serbest stilde 73 kg'de bu kez Balkan ikincisi oldu. 1960 yılında Roma Olimpiyatları'nda grekoromen stil 79 kg'de 4'üncü sırada yer aldı. 1962 yılında ABD Toledo'da grekoromen stil 70 kg'de bir kez daha dünya şampiyonluğuna ulaştı. 1963 yılında Tokyo Olimpiyatları'nda grekoromen stil 70 kg'de olimpiyat şampiyonu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 1964 yılında Romanya Köstence'de grekoromen stil 70 kg'de Balkan 2'ncisi oldu.

1966 yılında Federal Almanya Essen'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 70 kg'de 4'üncü sırada yer aldı. 1966 yılında ABD Toledo'da grekoromen stil 70 kg'de dünya 6'ncısı oldu.

Kazım Ayvaz 1969 yılında güreşi bıraktı. Güreşi bıraktıktan sonra İsveç'e yerleşti ve orada antrenörlük yaptı. Kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri tek kol, salto, suplex, çırpma, serbest güreşte saltolu çangal, sarma kündeydi. Üç çocuk babası olan Kazım Ayvaz, İsveç'te defnedilecek.