Dünya Yakın Savunma Federasyonu Akdeniz Bölge Semineri Tamamlandı

Kaynak: İHA

Dünya Yakın Savunma Federasyonu tarafından düzenlenen Akdeniz Bölge Eğitmenlik ve Vize Semineri tamamlandı.Dünya Yakın Savunma Federasyonu tarafından düzenlenen ve Federasyon Başkanı Sistem Kurucusu 10. Dan Grand Master İbrahim Aktürk ve Başkan Vekili Sistem Kurucu Yard. 6. Dan Grand Master Oğuzhan Aktürk yönetiminde Mersin'de düzenlenen Akdeniz Bölge Eğitmenlik ve Vize Semineri tamamlandı. 2013 yılından beri faaliyet gösteren federasyon 'Şiddetsiz Yakın Savunma' sloganı ile faaliyetlerini göstermekte ve düzenlediği seminerlerle yeni eğitmenler yetiştiriyor. Seminere katılan tüm eğitmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Yakın Savunma Eğitim modül programı üzerinden, Türkiye'nin dört bir yanında resmi kurum ve kuruluşlara, Çocuk Esirgeme Kurumlarına, ilk, orta, lise öğrencilerine ve sivil halka ücretsiz olarak Yakın Savunma Eğitimi verebilecekler. Federasyon Başkanı İbrahim Aktürk bu sistemi öğrenen insanların sokakta başına gelebilecek herhangi bir saldırıda, kimseye zarar vermeden saldırıyı bertaraf edebileceklerini ve eğitmenlerin bir kısmının askeri ve polis okullarına gittiklerinde faydalı olduğunu ve bulundukları kurumda eğitmenlik yapmakta olduklarını dile getirdi.Mersin Gençlik ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar da semineri ziyaret ederek yapılan çalışmaları izledi. Akyar, "Sistemden çok etkilendim. Yerli ve milli olan bu sistem diğer sistemlerden çok farklı. Her türlü destek ve yardıma hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL