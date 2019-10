Dünya Yaşlılar Günü'nde Kartal'da duygulandıran etkinlik...Kartal'da iki kuşak bir araya geldi

Dünya Yaşlılar Günü'nde Kartal 'da duygulandıran etkinlik...Kartal'da iki kuşak bir araya geldiİSTANBUL - Kartal'da Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle duygulandıran bir etkinlik düzenlendi. Genç öğrenciler ile Darülaceze 'de kalan yaşlılar bir araya geldi. Etkinliğe katılan genç-yaşlı herkes duygulu anlar yaşamanın yanı sıra, müziğin ve dansın keyfini çıkardı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yaşı ilerlemiş büyüklerimizle gençlerimizin buluşması, bu kültürü, sevgiyi, saygıyı unutmamış gençlerin buluşması çok kıymetli" dedi.Kartal, Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle duygulandıran bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kartal'daki İFBM Fen Bilimleri Merkezi Okullarında düzenlenen etkinlikte, Darülaceze'de kalan yaşlılar ile okuldaki genç kuşak bir araya geldi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de programı takip edenler arasında yerini aldı. Öğretmenlerden oluşan koro gösterisi sonrası öğrenciler, ünlüleri taklit ettikleri performanslarını sergiledi. Etkinliğe katılan genci yaşlısı her yaştan vatandaş hem duygusal anlar yaşadı, hem de seslendirilen şarkıların keyfini çıkararak oynadı.Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sahnede yaptığı konuşmada, "Gündemimizde çok farklı konular var. Yapılması gereken işlemler var. Cuma günü hepimiz korktuk. Deprem var. Onlarla ilgili alacağımız önlemler var. Kentin sorunlarıyla ilgilenmek var ama öğrenci kardeşlerin seni çağırıyor dediklerinde duyarsız kalamadım, çok da güzel projenizi duyunca. Hem yaşı ilerlemiş büyüklerimizle gençlerimizin buluşması, bu kültürü, sevgiyi, saygıyı unutmamış gençlerin buluşması çok kıymetli. O yüzden annemizin, babamızın, dedemizin, ninemizin ya da yaşı büyük olan tanıdıklarımızın ya da tanımadığımız insanların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bugün siz bu güzel projeyle buna ön ayak oldunuz. Büyüklerinizle buluştunuz. Hem onlara güzel bir gün hem de sizlere güzel bir gün oldu diye ümit ediyorum. O yüzden yanınızdayım. Yapmış olduğunuz proje için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler yarının yöneticilerisiniz. Bunu unutmayın sevgili öğrenci kardeşlerim. Sizler de farklı farklı meslek gruplarında yarın her anlamda temsil edeceksiniz bizleri. Kendinize güvenin. Hayal edin. Hedefleyin. Bende sizler gibi bu öğrenci koltuğundan geçtim. Atalar'da Ergenekon İlkokulu'nda derslerimize çalıştık. Okulumuzu kazandık. Üniversitemizi bitirdik ve ülkemize iyi şeyler kazandırabilmek için bugün belediye başkanı olarak karşınızdayım. Siz de hedeflerinizi yüksek tutun. Sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan okul müdürü Ahmet Duran Palut, "Etkinliğimiz şu an için yaşının zirvesini yaşayan büyüklerimizin bir hava almasını, öğrencilerle buluşmasını, şarkılarla, türkülerle onları bira hayata mola verdirmek amacımız" dedi.