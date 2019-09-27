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Dünya yatırımcı haftası 1 ekim'de gong töreni ile başlayacak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin üyesi olduğu Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından her yıl Ekim ayının ilk haftası gerçekleştirilen "Dünya Yatırımcı Haftası" 1 Ekim 2019, Salı günü Borsa İstanbul'da Gong Töreni ile başlayacak.

27.09.2019 12:24Dünya yatırımcı haftası 1 ekim'de gong töreni ile başlayacak
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin üyesi olduğu Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından her yıl Ekim ayının ilk haftası gerçekleştirilen "Dünya Yatırımcı Haftası" 1 Ekim 2019, Salı günü Borsa İstanbul'da Gong Töreni ile başlayacak.
Etkinlik, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili Erhan Topaç'ın yapacağı açılış konuşmalarıyla devam edecek. Borsa İstanbul AŞ'nin Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen'in konuşmasının ardından, Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Reel Sektör Şirketlerinin Tecrübe Paylaşımı paneli ile etkinlik sonlanacak.



Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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