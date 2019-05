Kaynak: İHA

Türk Kızılayı Patnos Şubesi tarafından Dünya Yetim Çocuklar Günü'nde ilçedeki yetim çocuklar ve ailelerine iftar yemeği verildi.Patnos Kaymakamlığı yemekhanesinde verilen yemeğe, Patnos Kaymakamı Ümit Altay, Patnos Cumhuriyet başsavcısı Tahir Özgenç,Türk Kızılayı Patnos Şube Denetleme kurulu Başkanı Mehmet Nasır Açık, Protokol üyeleriyle ilçede yaşayan yetim çocuklar ve aileleri katıldı. İftar yemeğinin ardından yetim çocuklar için çeşitli hediyeler verildi.Patnos Kaymakamı Ümit Altay, Türk Kızılayı Patnos Şube yönetimini tebrik etti. Sosyal faaliyetleriyle devletlerin güçlü olduğunu belirten Kaymakam Altay, yetim çocukların da her zaman devletin gözetimi altında olduğunu ve onlarla her türlü desteğin sağlandığını söyledi.Türk Kızılayı, Patnos Şube Denetleme kurulu Başkanı Mehmet Nasır Açık'ta her Ramazan ayının 15'inci gününün Dünya Yetimler Günü olduğunu belirterek, bu günde ilçede yaşayan çocuklarla bir araya gelerek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini kaydetti. - AĞRI Altay