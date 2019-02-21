Dünya'yı Plastik Kirliliğinden Bile Daha Çok Tehdit Eden Tehlike: İklim Değişikliği

Kaynak: WebTekno

Plastik, doğada uzun yıllar kaybolmayan, Dünya'ya ve canlıların yaşamına büyük zararlar verebilen bir madde olarak biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, plastik kirliliği konusunda yapılan çalışmalar sayesinde, toplumun büyük bir kısmı bu konuda oldukça bilinçli hareket ediyor. Bilim insanları verilen bireysel çabadan oldukça memnun ancak sürekli göz önüne sürülen plastik kirliliğinin, Dünya'nın yüz yüze olduğu çok daha ciddi bir problemi gölgede bıraktığına işaret ediyor.İklim değişikliği, Dünya'nın yıllardır yaşadığı ciddi bir problem. Bu problemin çözülmesi için sadece bireysel çabalar değil, devletlerin, kurum ve kuruluşların birlikte hareketini gerektiren büyük adımların atılması gerekiyor. Son yıllarda çevre kirliliği ve canlı yaşamın tehlikesi konusunda, plastik kirliliği ön plana çıkarılıyor. Yapılan analizlere göre, "plastik kirliliği" çevreye en büyük zararları veren oluşumlardan bir tanesi ancak "iklim değişikliği" Dünya üzerindeki yaşam konusunda asıl tehdidi oluşturuyor. Durum böyle olunca bilim insanları artık bir uyarı yapmanın gerekli olduğunu düşünerek bir açıklama yaptılar.Gezegenimizin geleceği konusunda birçok farklı etmenin birden kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayan bilim insanları, bunların başında "iklim değişikliğinin" geldiğini vurguladılar. Sıcaklık artışının 1,5 derecede tutulmaması halinde, çok yakın gelecekte ciddi sorunlar yaşayacağımızın altını çizen araştırma ekibi: "Sosyal medya ve televizyonlarda plastik kirliliğinin, deniz canlılarına verdiği zararlar gösterilerek kişiler bilinçlendiriliyor. Bu durum oldukça güzel ancak çoğu insan, iklim değişikliğinin tüm bu canlılara vereceği zararlardan bihaber. Üstelik bu konuda sadece bireysel çabalar yeterli değil. Devletler ve tüm kuruluşların ortak çalışmaları ile acilen iklim değişikliğine neden olan konular hakkında önlem alınmalı" dedi.