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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Zerda Demir'den bronz madalya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 43 kiloda Zerda Demir bronz madalya kazandı.

01.08.2019 22:28 Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Zerda Demir'den bronz madalya
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 43 kiloda Zerda Demir bronz madalya kazandı.
Milli güreşçi, Bulgar rakibi Diana Pavlova'yı (11-0) sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde ise Japon rakibi Nagisa Harada'ya yenildi. Japon güreşçi yarı finalde Kırgız rakibini yenince milli güreşçi repesajda ABD'li Aleksandra Marie Szkotnicki'yi (7-6) yendi. Zerda Demir, bronz madalya mücadelesinde de Kırgız rakibi Nazik Mirlan Kyzy'de (6-0) yenerek dünya 3'üncüsü olarak bronz kazandı.
73 kiloda Nazar Batır ilk turda Ukraynalı Maria Orlevych'i 3-1 yendi. Çeyrek finalde Rus rakibi Avrupa şampiyonu Olga Kozyreva'ya yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Kazakistanlı Ayazhan Sadu'yu 4-2 yendi. Batır, bronz madalya için karşılaştığı Japon Nodoka Yamamoto'ya yenilince dünya 5'incisi oldu.



Bulgaristan, Sofya, Spor

Kaynak: DHA

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