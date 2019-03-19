Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonu Genç'e Eğitim ve Spor Desteği

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altında madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç
'e, Ünyeli iş adamları, eğitim ve spor yaşantısı boyunca sponsor olarak destek verecek. ABD
'nin Las Vegas
kentinde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan Ordulu Yusuf Fehmi Genç, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney
'i ziyaret etti.
Kaymakamı Güney, sporcunun başarısının büyüklüğünü bilmekle beraber bunun bir başlangıç olduğunu belirterek, "Sporcumuzun, Türkiye
'nin çok da başarılı olduğu alanlardan halterde Naim Süleymanoğlu
ve Halil Mutlu
gibi Türkiye'yi, Ordu'yu, Ünye'yi en güzel şekilde tanıtacağını, en güzel şekilde başarılarla temsil edeceğine inanıyorum." dedi.
Yakından takip ettiği sporcunun, başarısı arttıkça tevazu, disiplin ve ciddiyetinin de arttığını ifade eden Güney, Genç'in yıldızlarda kazandığı bu başarının gençler ve yetişkinlerde de devam edeceğini söyledi.
Güney, amatör sporların her zaman desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, milli halterci Genç'e Ünyeli iş adamları Mustafa Uslu
ve Samet Tecer'in sponsorluk ile eğitim ve spor hayatında destek sağlayacağını kaydetti.
Yusuf Fehmi Genç, daha sonra Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel'i makamında ziyaret etti.
Haltere karşı ilgisi olduğunu belirten Gürel, "Zamanım oldukça halteri takip ederim, severim. Sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Ünye Belediyesi
olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da amatör sporları destekleyeceğiz." diye konuştu.
Ziyaretlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aydın
Kuyumcu, Mustafa Rakım Anadolu Lisesi
Müdürü Hüsamettin Aydemir ve antrenör Cumali Tekin'in de eşlik ettiği Genç'e, Kaymakam Güney ve Belediye Başkan Vekili Gürel altın hediye etti.
Spor
Kaynak: AA