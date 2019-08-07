Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda bronz madalya

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde Hayrunnisa Gürbüz bronz madalya kazandı. Spor Kaynak: İHA
Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve yaklaşık 60 ülkeden 550 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde kadınlar 29, 33, 51 ile erkekler 65 ve +65 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi ilk gün 5 sporcu temsil ederken, kadınlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, dünya üçüncüsü oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 33, 37, 53 ile kadınlar 41 ve 47 kiloda müsabakalar yapılırken, 5 Türk taekwondocu tatamiye çıkacak. - İSTANBUL