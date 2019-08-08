Haberler» Spor» Haber

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazandı.

08.08.2019 18:28 Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen şampiyonaya ikinci gün maçlarıyla devam edildi.
Yaklaşık 60 ülkeden 550 civarında sporcunun mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde kızlar 41 ve 47 ile erkekler 33, 37 ve 53 kiloda müsabakalar yapıldı.
Milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek, kızlar 41 kiloda bronz madalya elde etti.
Şampiyonanın üçüncü gününde 5 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Özbekistan, Zeynep Nur, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:32   Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
19:31   12 Dev Adam Dünya Kupası'na hazırlanıyor
19:31   Serkan Çınar'ın itirazı reddedildi
19:29   Manchester City, Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson'ı transfer etti
19:28   Arsenal'dan sol bek transferi
19:20   Mehmet Yüksel: "Karabükspor'un başkanıyım demek kolay değil"
19:14   Sparta Prag-Trabzonspor maçından notlar