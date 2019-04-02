Dünya Yıldızları, Türkiye Spor Ödülleri'nde Buluşuyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Spor Ödülleri 15 Nisan Pazartesi Wyndham Grand Kalamış Marina Otel'de Sporda Vefa ve Dostluk Gecesinde görkemli bir tören ile sahiplerini bulacak.

DÜNYA YILDIZLARI ONUR KONUĞU OLARAK 17. TÜRKİYE SPOR ÖDÜLLERİNDE

Dünyaca ünlü efsane futbol adamları Ünlü İtalyan Teknik Adam Marcello Lippi, İtalyan Milli Takımının Efsane Kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımının efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg gecenin onur konuğu olarak 15 Nisan'da İstanbul'da olacak. 14 Nisan günü oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisini de izleyecek olan ünlü spor adamları 3 gün Türkiye'de kalacak. Organizasyona ayrıca dünyaca ünlü Rumen Pop Yıldızı Akcent'te konser verecek

SPORDA VEFA VE DOSTLUK GECESİ

Spor Türkiye Medya ve Türkiye Spor Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş yaptığı açıklamada Türkiye Spor Ödülleri tam 17 yıldız kesintisiz olarak yapılmakta. Her yıl üstüne koyarak daha iyisini yapmanın peşindeyiz. Bu yılda gecemizi " Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi " olarak yapıyoruz. Sporda vefanın, emeğin ve barış mesajlarının verileceği örnek bir organizasyon yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ben burada emeği geçen başta Efsane Sporcular Derneği Başkanı Resai Ersoy olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum dedi.

28 kategorinin anketle belirlendiği organizasyonda ve 12 basın kategorisi de ödül sahibi olacak.

Ersin Düzen ve Dilay Korkmaz'ın sunacağı organizasyon Sports Tv tarafından saat 20:30'dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.