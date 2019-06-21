21.06.2019 15:52
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Dünya Yoga Günü Güvercinada'da kutlandı

Dünya Yoga Günü Güvercinada

21 Haziran Dünya Yoga Günü Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

21 Haziran Dünya Yoga Günü Kuşadası 'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası'nın simgesi Güvercinada'da düzenlenen etkinlikler kapsamında yoga eğitmenleri ve sağlıklı yaşam uzmanları eşliğinde yoga seansları ile sağlıklı yaşam ve meditasyon üzerine söyleşiler gerçekleşti.

Kuşadası Belediyesi 'nin katkılarıyla düzenlenen Dünya Yoga Günü etkinliğine Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tibet Özer de katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Özer yoganın, insanların iç huzurunu sağlamasına yardımcı olduğunu belirterek "Hepimizin anksiyete ve panik atak gibi sorunlarla mücadele ettiği bu çağda, barış dolu bir dünyanın var olması için iç huzuru bulmaya hepimizin ihtiyacı var. Hoşgörü ve toleransın kalmadığı bu günlerde, yoga ve benzeri aktivitelerden faydalanarak birlikte ve barış içerisinde yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi. Kuşadası Belediyesi'nin kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere elinden gelen tüm desteği sunacağını ifade eden Özer, düzenlenecek etkinliklerde mümkün olan en fazla sayıda insana ulaşmak istediklerini belirtti.

Dünya Yoga Günü etkinlikleri sabah yogası, yoga çayı eşliğinde sohbet, nefes terapisi, mandala atölyesi ve Mantraband konseri gibi çeşitli etkinliklerle gün boyunca Güvercinada'da sürdü. - AYDIN
Kaynak: İHA
Kuşadası Belediyesi , Kuşadası , Güncel

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