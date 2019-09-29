Haberler » Spor » Haber

Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nın elit erkekler yol yarışı kategorisinde Danimarkalı Mads Pedersen, altın madalyaya ulaştı.

29.09.2019 19:30Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nın elit erkekler yol yarışı kategorisinde Danimarkalı Mads Pedersen, altın madalyaya ulaştı.
İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde düzenlenen şampiyona, 262 kilometre mesafede gerçekleştirilen elit erkekler yol yarışıyla sona erdi.
Pedersen, 6 saat 27 dakika 28 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek dünya şampiyonu oldu. 23 yaşındaki Pedersen, Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nın elit erkekler kategorisinde birinciliğe ulaşan ilk Danimarkalı olarak tarihe geçti. Yarışta İtalyan Matteo Trentin ikinci, İsviçreli Stefan Küng ise üçüncü sırayı aldı.
Organizasyonun elit kadınlar yol yarışında Hollandalı Annemiek van Vleuten şampiyonluğa uzanmıştı. Elit erkekler bireysel zamana karşı mücadelesinde Avustralyalı Rohan Dennis, elit kadınlar bireysel zamana karşı yarışında ise ABD'li sporcu Chloe Dygert şampiyon olmuştu.

İngiltere, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:13 Beşiktaş'a tepkili karşılama
01:01 Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce altın madalyaya ulaştı
00:46 Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu
00:43 Canlı yayın duyurusu
00:26 Hayrettin Aksoy: "Kısıtlı kadromuza rağmen iyi mücadele ettik"
00:26 Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"
00:26 Ligin en kötüsü Beşiktaş