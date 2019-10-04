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"Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri

Kağızman ilçesinde, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

04.10.2019 14:56
Kağızman ilçesinde, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerle birlikte yürüyüş etkinliği yapıldı.
Kağızman İstiklal Alanı'nda başlayan yürüyüş, Milli Egemenlik Caddesinde tamamlandı.
Yürüyüşe katılan öğrenciler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle "Dünya Yürüyüş Günü"ne dikkati çekti.
Yürüyüş sonrası Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantlarda sağlık konularında bilgilendirme yapıldı.
Kağızman İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Erman Keskin de yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, sağlıklı bir hayat için yürüyüş yapmanın önemine değindi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kağızman, Güncel

Kaynak: AA

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