Dünya Yüzme Şampiyonası Güney Kore'de başlıyor

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli başarılar elde etmeye devam eden Türk yüzmesinin yıldızları, yeni madalyalar için Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek. 21 Temmuz'daki yarışlarla Güney Kore'nin Gwangju kentinde başlayacak ve 28 Temmuz'da noktalanacak organizasyonda Türkiye, 8'i kadın, 8'i erkek toplam 16 kişilik sporcu kafilesi ile yer alacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılara imza atan Türk yüzmesi Dünya arenasında boy gösteriyor. Ay yıldızlı sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalya elde edebilmek için havuza girecekler. 21 Temmuz'daki yarışlarla Güney Kore'nin Gwangju şehrinde başlayacak ve 28 Temmuz'da noktalanacak organizasyonda, Türkiye'yi 8'i kadın, 8'i de erkek olmak üzere toplam 16 sporcu temsil edecek.Dünyanın en önemli yüzme şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle:Kadınlar:Ekaterina Avramova 50 Metre Sırtüstü, 100 Metre Sırtüstü, 200 Metre SırtüstüSezin Eligül 4x100 Serbest KarışıkGülşen Beste Samancı 50 Metre KurbağalamaAleyna Özkan 50 Metre Kelebek, 100 Metre KelebekViktoria Zeynep Güneş 200 Metre Karışık, 400 Metre Karışık, 200 Metre KurbağalamaNida Eliz Üstündağ 200 Metre KelebekGizem Güvenç 4x100 Serbest KarışıkSelen Özbilen 50 Metre Serbest, 100 Metre Serbest, 200 Metre SerbestErkekler:İskender Başlakov 4x100 Metre SerbestMetin Aydın 50 Metre Sırtüstü, 100 Metre Sırtüstü, 200 Metre KarışıkBerkay Ömer Öğretir 50 Metre Kurbağalama, 100 Metre KurbağalamaHüseyin Emre Sakçı 50 Metre Kurbağalama, 50 Metre Serbest, 100 Metre SerbestÜmit Can Güreş 50 Metre Kelebek, 100 Metre KelebekYalım Acımış 4x100 Metre SerbestKemal Arda Gürdal 4x100 Metre SerbestErge Can Gezmiş 200 Metre Serbest, 400 Metre Serbestİlk gün programı200 mt Bireysel Karışık Kadın - Viktoria Zeynep Güneş400 mt Serbest Erkek - Erge Can Gezmiş100 mt Kelebek Kadın - Aleyna Özkan50 mt Kelebek Erkek - Ümit Can Güreş100 mt Kurbağalama Erkek - Berkay Ömer Öğretir - İSTANBUL