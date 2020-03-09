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Dünyaca tanınan yazar Torben Kuhlmann'ın Başyapıtı Türkçede!

Uzun zaman önce, minik bir fare merak ve tutkuyla gökyüzünü gözlemliyordu. Derken bir gün uçmayı öğrendi ve yola çıktı. Peki sonra neler oldu?

09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:26
Dünyaca tanınan yazar Torben Kuhlmann'ın Başyapıtı Türkçede!

Torben Kuhlmann, bu kitabında Ay'a yolculuğu minik ve meraklı bir fare üzerinden gerçekçi resimlerle anlatıyor. Kendi evinden Ay'ı teleskopla gözlemleyen minik bir fare, oraya gitmeyi kafasına koyuyor ve kendine hem uzay kıyafeti hem de uzay mekiği hazırlamak üzere kolları sıvıyor. Bunları yaparken zaman zaman başarısız oluyor, karşısına zorluklar çıkıyor, kimse başarabileceğine inanmıyor ama o asla pes etmiyor ve sonunda Ay'a ayak basıyor.

Çocuklara merak ve araştırma duygusu aşılayan bu kitap, onlara uzay ve tarihteki önemli bilim insanları hakkında bilgiler de veriyor.

Nefes kesici çizimlerle dolu bu hikâye, hayallerimizi gerçekleştirmek için kararlı olup asla pes etmememiz gerektiğini anlatırken, bir yandan da uzay tarihinin en önemli anlarına tanık olmamızı sağlıyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel
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