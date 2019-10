Dünyaca ünlü 225 influencer İstanbul'da buluştu

T.C İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi, influencer'ların günümüzde toplumsal farkındalık için önemli bir konuma geldiğini belirterek, "Birçok yardım kuruluşu Türk veya yabancı influencer'lar sayesinde kuruldu. Sosyal medyada yayılan her bir kelime diğer insanların hayatlarını etkiliyor." dedi.INFLOW Global Summit & Awars'19 Konferansı, dijital kanaat önderleri, marka liderleri, blogger'lar ve sosyal medya içerik üreticileri İstanbul 'da buluşturdu.Tanrıverdi "Influencer"lara yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de sosyal medyada söyleyecek çok fazla hikayesi olduğunu söyledi.Şu anda sosyal medyadaki en önemli konulardan birinin mülteciler konusu olduğunu belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:"Türkiye olarak tıpkı 500 yıl önce yardım isteyen Yahudileri misafir ettiğimiz gibi 8 yıl önce de Suriyeli mültecilere kapımızı açmıştık. Türkiye bugün 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin mültecilere yardımı 40 milyar dolara ulaşarak Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptı. Sosyal medya yardım konusunda da önemli bir rol oynuyor. Birçok yardım kuruluşu Türk veya yabancı influencer'lar sayesinde kuruldu. Sosyal medyada yayılan her bir kelime diğer insanların hayatlarını etkiliyor."Türkiye'nin ulaşmayı başardığı bugünleri 15 Temmuz'da FETÖ tarafından organize edilen darbeyi bertaraf eden Türk halkına borçlu olduğunun altını çizen Tanrıverdi, "Biz 15 Temmuz'un hikayesini anlatmak için en başından beri sosyal medyada önemli bir mesai harcıyoruz. Darbe gecesi, Cumhurbaşkanımız bir sosyal medya uygulaması olan 'FaceTime' ile bütün ulusa seslendi. Onun çağrısı sonrası milyonlar darbeye karşı birleşti ve tüm dünya demokrasinin zaferine şahitlik etti." dedi."Bugün burada 30 farklı ülkeden 76 influencer bulunuyor"Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, "Dünyanın çeşitli ülkelerinde 6 konferans, 8 buluşma etkinliği organize ettik ve 200 markayı influencer'larla bir araya getirdik. Bugün burada 30 farklı ülkeden 76 influencer bulunuyor. Ülkemizden ise 149 influencer'ı ağırlıyoruz. INFLOW Global Summit'e katılan influencer'ların erişim ağı ile birlikte toplam 159 milyon kişiye ulaştığımızı gösteriyor." diye konuştu."Influencer iletişim çalışmalarımız özen gösterdiğimiz bir konu başlığı"Burada bir sunum yapan İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, İGA olarak böyle önemli etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.İstanbul Havalimanı'nı Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak gördüklerini anlatan Şengül, "Bu misyonun bilincinde bir marka olarak, dijital dünyada da bir topluluk oluşturmayı ve dünya havacılık tarihine geçen bu eşsiz projenin sağlayacağı tüm faydaları takipçilerimizle ve kamuoyu ile anlık paylaşmayı amaç edindik." ifadelerini kullandı.Gelişen iletişim süreçleri ile birlikte dünyanın sosyal medya ve influencer kavramlarıyla tanıştığını hatırlatan Şengül, şunları kaydetti:"Sosyal medya hesaplarımızdan yolculuk deneyimine yönelik içerikler paylaşmaya ve İstanbul Havalimanı'nın sunduğu, yolcularımıza dokunan tüm olanakları takipçilerimizle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Sosyal medya stratejimizde influencer iletişim çalışmalarımız özen gösterdiğimiz bir konu başlığı olarak yer alıyor.Özellikle, marka & influencer uyumunun sağlanması ile üretilen içeriklerin etkisinin oldukça yüksek olduğuna inanıyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, hem yerel hem de global anlamda alanında önde gelen influencer'larla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de karşılıklı fayda sağlayan farklı projeler üretmeyi hedefliyoruz.""Hindistan ve Çin gibi pazarları önemsiyoruz"Şengül, İstanbul'un geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatarak, bu geçmişin İGA'ya etkin bir strateji oluşturma imkanı verdiğini söyledi.İstanbul'u tüm dünyanın buluşma noktası yapmayı hedeflediklerini aktaran Şengül, şöyle konuştu:"Tüm dünya kültürlerinin buluşma noktası olan İstanbul Havalimanı'nda, dünyanın farklı bölgelerinden gelen influencerlarla nitelikli iş birlikleri yapmak istiyoruz. Özellikle dünya nüfusunun üçte birini oluşturan Hindistan ve Çin gibi ülke pazarlarını çok önemsiyoruz. Her iki ülkeden ilk kez İstanbul uçuşu düzenleyen yeni havayolu şirketlerini İstanbul Havalimanı'nda ağırladık. Çin'den, Hindistan'dan ve daha birçok ülkeden insanlar turizm, iş ya da aktarma yapmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nı kullanıyor.Havayolu şirketlerinin sayısını artırmaya çalıştığımız gibi yolcu sayısını da artırmaya, daha fazla insanı havalimanımız ve İstanbul ile buluşturmayı hedefliyoruz. Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği doğal bir merkez olan İstanbul Havalimanı'nın tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet vereceğini paylaşmak istiyorum. Amacımız İstanbul Havalimanı olarak, ülkemizin kültürel değerlerini, yerel ürünlerini ve markalarını sergilemek, özellikle transit uçuşlar için tercih edilen bir havalimanı olarak misafirlerimize konforlu bir seyahat deneyimi sunmak.""Bizi takip etmeye devam edin"Şengül, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği doğal bir merkez olan İstanbul Havalimanı'nın tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet vereceğini ifade ederek, İstanbul Havalimanı olarak Türkiye'nin kültürel değerlerini, yerel ürünlerini ve markalarını sergilemek istediklerini söyledi.Önümüzdeki dönemde yolcu ve takipçilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak, dijital medya kanalları için mümkün olduğunca fayda sağlayan içerikler üretmeye devam edeceklerini aktaran Şengül, "Havalimanımız adına doğru bilgi akışını sağlamaya devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin." diye devam etti.Otuz farklı ülkeden katılan dijital fikir liderleri, blogger'lar, sosyal medya içerik üreticileri, influencer pazarlaması ve sosyal medya üzerine gerçekleşen panelleri takip etti. Bu yıl INFLOW Summit 225 yerli ve yabancı influencer'ın da aralarında olduğu toplam 500 kişiye ev sahipliği yaptı.Konuşmaların ardından ilk konferans; gazeteci, yazar, halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı Ali Saydam ve oyuncu Nur Fettahoğlu'nun katılımı ile gerçekleşti. Nur Fettahoğlu dizilerin uluslararası alanda ülke tanıtımına katkılarını anlattı.INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, Twitch Yaratıcı Pazarlama Uzmanı Ryan Lee, Facebook Dikey Strateji Lideri Irmak Emekdaş ve Kişisel Marka Uzmanı Leonard Kim'in de aralarında bulunduğu kendi alanında profesyonel isimler, yaratıcı içerik çıkarma, influencer pazarlaması ve ölçümlemesi konularında konferans verdi.INFLOW Global Summit 2019, İllüzyonist Aref Ghafouri'nin gösterisi ile tamamlandı. INFLOW Global Summit Ödül Töreni de akşam Four Seasons Hotel'de gerçekleşecek.