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Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman hayata veda etti

Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman 74 yaşında New York'ta hayata veda etti. Çocukluğundan itibaren ırkçı tavırlara muhatap olan siyahi müzisyen, ülkesindeki başarılı eğitim hayatına rağmen kariyerinin zirvesini Avrupa'da yakaladı.

01.10.2019 14:01Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman hayata veda etti
Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman 74 yaşında New York'ta hayata veda etti. Çocukluğundan itibaren ırkçı tavırlara muhatap olan siyahi müzisyen, ülkesindeki başarılı eğitim hayatına rağmen kariyerinin zirvesini Avrupa'da yakaladı.

Georgia eyaletinin Augusta kentinde piyanist bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Norman, üniversite eğitimini müzik alanında tamamladıktan sonra kazandığı bir burs sayesinde 1969'da Almanya'ya yerleşti. Norman, Berlin eyaletinin en büyük opera evi Deutsche Oper ile sözleşme imzaladığında henüz 23 yaşındaydı. İlerleyen yıllarda Alman ve İtalyan operalarında çalışmaya devam eden başarılı soprano özellikle Wagner, Richard Strauss ve Beethoven'ın eserleriyle Avrupa sahnesinde adından sıkça söz ettirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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