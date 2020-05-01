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Dünyaca ünlü antik plajda sessizlik hakim

Dünyaca ünlü antik plajda sessizlik hakimANTALYA'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Plajı, koronavirüs salgını sonrası sessizliğe büründü.

01.05.2020 08:41 | Son Güncelleme: 01.05.2020 08:44
Dünyaca ünlü antik plajda sessizlik hakim
ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Plajı, koronavirüs salgını sonrası sessizliğe büründü. 15 Mayıs'tan sonra plaja yumurta bırakacak caretta carettalar, bu tarihten sonra da kısıtlamalar sürerse, 24 saat boyunca ilk kez antik plajda rahatça hareket edebilecek.
Dünyanın en ünlü plajlarından biri olan, caretta carettaların Türkiye'deki en önemli 22 üreme alanından biri olan Patara Plajı, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. 18 kilometre uzunluğundaki plajın, 14 kilometresi Kaş ilçesinde, 4 kilometresi de Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırları içinde. Koronavirüs salgını nedeniyle Patara Antik Kenti içinden geçilen antik plaja giriş yasaklandı. Patara Antik Kenti'nin girişinden sadece Patara kazıları çalışanlarına, plajdaki Kaş Belediyesi'ne ait tesisleri bekleyen iki kişiye ve antik kentin içinde evi olan birkaç ailenin bireylerinin geçişine izin veriliyor. Bunun dışında plaja giriş yasak. Bazen Patara Mahallesi Muhtarı Arif Otlu, antik plajı kontrol ediyor. Bunun dışında her gün binlerce insanın geldiği antik plaj, tam bir sessizlik içinde. Bu sessizliği bozan denizin dalgaları oluyor. Denizden esen meltem, Patara Plajı'nın altın renkli kumlarını ağır ağır savuruyor.
SESSİZLİĞİ CARETTA CARETTALAR BOZACAK
Patara Plajı'ndan saat 08.00'den saat 20.00'ye kadar insanlar, 20.00'den 08.00'e kadar ise caretta carettalar yararlanıyordu. Son yıllarda turizm sezonunda Patara Plajı'na günlük 4-5 bin kişi geliyordu. Kışın bile plajda ziyaretçi eksik olmuyordu. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00'den, saat 08.00'e kadar insanların girişi yasaktı. Patara Plajı'nda bu sessizliğin bir süre daha sürmesi bekleniyor. 15 Mayıs'tan itibaren yumurta bırakması beklenen caretta carettalar, kısıtlamaların sürmesi halinde 24 saat boyunca ilk kez antik plajda rahatça hareket edebilecek. Dünyaca ünlü plaj, her gün binlerce insanı ağırlayacağı günler için koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor. Dünyaca ünlü antik plajda sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Muğla, Güncel, Haber

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