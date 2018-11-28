Dünyaca Ünlü Banka BBVA'nın Yeni CEO'su Onur Genç Oldu

Bankadan yapılan açıklamada, BBVA'da 31 Aralık'ta yapılacak üst düzeyyönetim kadrosu değişikliği kapsamında başkan olarak atanan Carlos Torres'tenboşalacak CEO görevine Türk bankacı Onur Genç'in getirildiği açıklandı.

31 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

İspanyol bankasında 31 Aralık'tan itibaren Francisco Gonzalez'inyerine BBVA Başkanı Carlos Torres, BBVA CEO'su da Genç olacak.

ATAMA NE ANLAMA GELİYOR?

40 milyar Euro'luk bankacılık devinin artık CEO koltuğunda bir Türk oturacak. Grubun başarılı iştiraklerinden Garanti Bankası'ndan tepe yöneticiliğine yükselen Onur Genç, Türkiye operasyonunun da başarısının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Hafta başında İspanyol basınında BBVA'nın Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialar ise aynı gün banka yönetimince yalanlanırken bu atama da Türkiye'ye olan güvenin bir işareti olmuş oldu.

ONUR GENÇ KİMDİR?

Trabzon doğumlu 44 yaşındaki ikiz çocuk babası Onur Genç, BBVA'nınGaranti Bankasını bünyesine katmasından sonra 2015'te Garanti Bankası Genel MüdürYardımcılığına terfi etmişti. Genç, 2017 yılında ABD'de faaliyet gösteren BBVACompass'ın CEO'su olarak atanmıştı.