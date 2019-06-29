Dünyaca ünlü baterist Steven Adler, kendini bıçakladı

ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses'ın 1985-1990 yıllarında baterist olarak yer alan Steven Adler, evinde kendisini bıçakladı. Hemen hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Los Angeles polisi, Adler'in hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı. Efsanevi müzik grubunun üyesi Steven Adler, Guns N' Roses'tan ayrılsa da son yıllardaki konserlerde birkaç şarkılık da olsa sahneye çıktı.

STEVEN ADLER KİMDİR?

Steven Adler Amerikalı müzisyendir. Adler uzun süredir madde bağımlılığı problemleri yaşıyordu. Bağımlılık sorunları nedeniyle 1990'da ilk kez dünya çapında başarı elde edilmesinin ardından Guns N' Roses grubundan atıldı. Adler 2012'de Rock & Roll Hall of Fame'e kabul edildi.

Steven Adler yakın zamanda yeni grubu Adler's Appetite'la Missisipi'nin Biloxi ilçesinde sahne aldı ve 12 Temmuz'da Las Vegas 'ta gerçekleşecek Golden Nugget konserinde yer alacaktı.