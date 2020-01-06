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Dünyaca Ünlü Besteye Türk Dokunuşu

Dünyaca ünlü besteci James Lord Pierpont'un en bilinen parçası olan 'Jingle Bells' parçası Türk prodüktörler tarafından yeniden yorumlandı.

06.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:26 Dünyaca Ünlü Besteye Türk Dokunuşu

Büyük İlgi ile Karşılandı

Yılbaşının vazgeçilmez parçalarının başında gelen Jingle Bells, MOSES sahne adı ile bilinen müzik prodüktörü Musa Acar ve EMR3YGUL tarafından yeniden yorumlanarak dinleyiciler ile buluşturuldu. Musa Acar, çeşitli platformlarda yayınladıkları parçanın coverının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi: "Dünyaca ünlü besteci James Lord Pierpont'un Jingle Bells parçasına EMR3YGUL ile birlikte yeni biryorum getirdik. Müzikseverler tarafından çok kısa sürede büyük bir ilgi ile karşılaştık. , gibi dijital müzik platformlarında yüzbinler tarafından dinlenen parçamız için yoğun bir çalışma dönemi geçirdik" dedi. Parçanın vokali için İsveçli sanatçı ile çalışan MOSES, bir yıllık çalışmanın sonundaçeşitli ses teknikleriyle parçayı tamamladıklarının altını çizdi.

Önceki Parçaları Milyonlarca Dinlenmişti

Marvel karateri Venom'dan esinlenerek yazdıkları ilk teklileri "We Are Venom" isimli parça ile milyonlarca dinleyiciye ulaşan MOSES ve EMR3YGUL, bu şarkıları sayesinde dünya müzik piyasasında önemli bir yer edinmeyi başarmışlardı. Yalnızca paylaşım sitesi Youtube'da 6 milyondan fazla tıklama alan parça, Spotify, Deezer gibi müzik paylaşım platformlarında da en çok dinlenen elektronik müzik şarkılarının arasına girmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı Jingle Bells ile de yakalamak isteyen ikili, yeni parçalar üzerinde çalışacaklarının da sinyalini verdi.


Spotify, Youtube, Güncel

Kaynak: Bültenler

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