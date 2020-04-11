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Dünyaca ünlü Burning Man Festivali iptal edildi

ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man Festivali iptal edildi.

11.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:44
Dünyaca ünlü Burning Man Festivali iptal edildi
ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man Festivali iptal edildi.

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali korona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Katılımcıların ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla etkinliği iptal etme kararı aldıkları duyuruldu.

Korona virüsü nedeniyle birçok etkinlik iptal oldu ve etkinlik sektörü de bu salgından ciddi anlamda etkilendi. 30 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik için erken bilet alanların para iadesinin yapılacağı belirtildi. 30 yıldır her yıl düzenlenen etkinliği iptal edilirken organizatörler etkinliği sanal ortamda düzenleme kararı aldı. - NEVADA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Burning Man, Nevada, Güncel
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