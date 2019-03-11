Dünyaca Ünlü Cerrah Uyarıyor, Mide Botoksu Yaptırmayın

Son zamanlarda özellikle Türkiye'de hem doktorların hem de doktor olmayan bir takım güzellik merkezlerinin mide botoksu reklamını yanlış bulan Op.Dr. Gürdal Ören '' Botoks maddesinin mide üzerinde kullanılabilirliği konusunda maalesef ki FDA ve EMA onayı bulunmamaktadır'' dedi.

FDA tarafından onaylanmamış bir obezite tedavi yöntemi maalesef ki ülkemizde çığ gibi büyüyor. İnsanların sağlığıyla oynanıyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda obezite tedavisinde endoskopik yöntemle mideye botoks enjekte etmenin obeziteyle mücadelede tamamen etkisiz olduğu kanıtlanmıştır ve onaylanmamıştır.

Botoksun mide üzerinde kullanılabilirliğine dair onaylanmış en ufak biruygulama yöntemi maalesef ki bulunmamaktadır diyen Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören ''En kısa sürede mide botoksu uygulamalarının durdurulması gerekmektedir dedi.

Kaynak: Bültenler