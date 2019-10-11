Dünyaca ünlü devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor

ZONGULDAK'ın dünyaca ünlü Devrek bastonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kızılcık ağacının dallarından yapılan Devrek bastonu, birbirinden farklı figürlerle ustaların ellerinde şekilleniyor. 250 yıllık geçmişiyle tarihi baston, tamamen el emeğiyle sanat eserine dönüşüyor. Devrek'te baston kültürünü yaşatmak için kurulan Devrek Bastonu Yaşatma ve Geliştirme Derneği, Türkiye'nin birçok noktasında ve hatta dünyanın farklı noktalarındaki uluslararası fuar ve sergilere katılarak Devrek bastonunu tanıtmaya çalışıyor. Unutulmaya yüz tutmuşken Zonguldak Valiliği, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle tekrar hayat bulan Devrek bastonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Bastoncular Çarşısı'nı ziyaret eden turistler, satın aldıkları bastonun yapım aşamasını da yakından görme fırsatı yakalıyor.

Devrek Bastonu Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Tansel Işık (53), babasından miras kalan bastonculuğu kentte yaşatmaya çalışıyor. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı el sanatları devlet sanatçısı olan Işık, Devrek bastonuna ilginin gün geçtikçe arttığını söyledi. Sürekli fuar ve sergilere katılarak Devrek bastonunu dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini anlatan Tansel Işık, şöyle dedi: "Benim baba mesleğim. 40 yıldan beri geliştirerek bu işi yapmaya çalışıyorum. Şu an hayatta olan en eski baston ustası benim. Kızılcık ağacından yapılmakta bastonumuz. Sadece yılın belirli aylarında kesilen ağaçların dalları uzunca kurumaya bırakılıyor. Kuruyan ağaçlar el yordamıyla doğrultuluyor ve sınıflandırılıyor. Bugün 200'ü aşan modelleri yapıyoruz. Bir dönem kaybolmaya yüz tutmuş bir meslekken bugün 20'ye yakın usta Devrek bastonunu yapmakta. Bunu hem Türkiye'ye hem dünyaya satmaktayız."

BİRBİRİNDEN GÜZEL İŞLEMELER KADINLARIN ELİNDE HAYAT BULUYOR

10 yıldır bastonların üzerindeki birbirinden güzel el emeği figürleri yapan Sevil Bodur, mesleğini severek sürdüğünü söyledi. Genellikle yılan işlemesi figürünün satıldığını anlatan Sevgi Bodur, "Bunun dışında çiçekler ve oymalardan oluşan farklı modellerimiz de var. Ben bastonların çizim ve boyamalarını yapıyorum. Severek yaptığım bir iş olduğu içinde gayet mutluyum" dedi.