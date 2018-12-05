Dünyaca Ünlü Dj Damian Lazarus İstanbul'da

İyi müzik ve eğlencenin adresi Klein, dünyaca ünlü Dj'leri ağırlamaya devam ediyor. Yetenekli İngiliz Dj Damian Lazarus, Eva Klein'daki unutulmaz iki performansının ardından, 8 Aralık Cumartesi gecesi ilk kez Harbiye'deki Klein'da setin başına geçerek, müzikseverle buluşacak. Dünyada dans müziği standartlarını belirleyen isimlerden biri olan Dj Lazarus; İbiza'da düzenlediği unutulmaz partiler ve Burningman ile Coachella gibi efsane festivallerde çaldığı setlerle tanınıyor.Elektronik dans müziğinin en itibarlı plak şirketlerinden Crosstown Rebels ve son yılların en çok konuşulan partisi Day Zero'nun kurucusu da olan Lazarus, kendi plak şirketi aracılığıyla Maceo Plex, Jamie Jones, Seth Troxler, Art Department ve Subb-An gibi alanında başarılı isimlerle yaptığı işbirlikleriyle de biliniyor.Suma Beach organizasyonuyla Cumartesi gecesi Klein'da gerçekleşecek bu büyük buluşmayı kaçırmayın.