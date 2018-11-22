Dünyaca Ünlü Dj'yi Hayran Bırakan Türk Öğrenci

22 Kasım 2018 Perşembe 12:10



22 Kasım 2018 Perşembe 12:10

Öğrencinin yeteneğine, projesine ve kişisel özelliklerine göre burs veren ApplyBAU sistemine başvurular başladı. ApplyBAU bursuyla öğrenim gören Berker Gültepe, Amazon destekli hayata geçirdiği Clapper uygulaması ile Türkiye'nin kendi platformunda en büyük uygulamasını geliştirdi.Dünyanın önde gelen üniversitelerinde uygulanan ve Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından ApplyBAU adı ile hayata geçirilen öğrenci başvuru kabul sistemi, alanında başarılı birçok öğrenciye, sınav sonuçlarına bakmaksızın burs veriyor. 5 yılda 81 ilden 66 bin 765 başvuru yapılan ApplyBAU sistemine, 2018-2019 eğitim/öğretim yılı için 21 Kasım tarihinden itibaren başvurular başladı.Adayların tek yapması gereken şey; başvuruları esnasında, kişisel özelliklerini, hayallerini, projelerini, sosyal sorumluluk alanında neler yaptıklarını ve hangi bölümü neden istediklerini anlatmaları. Mimarlık ve Tasarım, Eğitim Bilimleri, İletişim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi birçok alanda yetenekleri çerçevesinde eğitim alan öğrenciler, hakettikleri ApplyBAU bursunu eğitimleri süresince kesintiye uğramadan kullanabilecekler. Öğrencilerin müfredat bazlı çalışmaları yerine ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre uygun eğitim alması gerektiğini savunan BAU, 5 yılda ApplyBAU sistemiyle 2 bin 644 öğrenciye burs sağlamış oldu."DÜNYACA ÜNLÜ DJ CALVİN HARRİS WEB SİTESİ İÇİN TAKDİR ETTİ"Dünyaca ünlü DJ Calvin Harris web sitesi projesiyle ApplyBAU bursuna başvuruda bulunan BAU Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Berker Gültepe, "Calvin Harris, çok sevdiğim, ürettiği müziğe hayran olduğum uluslararası dj ve prodüktör. Bu fırsatı kaçırmak istemedim ve resmi bir bağlantım olmasa dahi sanatçıya albümlerinin, konserlerinin ve benzeri bilgilerinin yer aldığı bir web sitesi tasarladım. Calvin Harris, arama motorlarında aylık 1 milyon aranma hacminin üzerinde bir isim ve hobi projesi olarak yapmış olduğum site Calvin Harris'in resmi sitesi, YouTube ve iTunes gibi platformlarında üstünde yer alarak ilk sırada yer aldı. Menajeri aracılığıya mail adresimden ulaşarak yaptığım işi beğendiğini ve çok takdir ettiğini iletti. İçerik sağlanması konusunda yardımcı olacağını ve sitenin yönetimini devam ettirmemi istedi" dedi."CLAPPER UYGULAMASIYLA AMAZON'DAN DESTEK ALDIK"Küçük yaşlarından itibaren teknoloji ile iç içe olduğunu belirten Gültepe, Clapper adını verdiği uygulama hakkında şunları söyledi:"Birçok ünlü isim ve marka ile beraber çalışma fırsatı yakaladım. Geçmişte yaptığım işler, kişisel beceri, ilgi alanlarım, projelerim ve gelecek kariyer planlarım doğrultusunda Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne tam burslu olarak kabul edildim.ApplyBAU bas¸vurumda projeler alanında Calvin Harris ile yaptıgˆım is¸birligˆinden ve ortagˆım Utku Sağsöz ile birlikte gelis¸tirmekte oldugˆumuz mobil uygulama proje fikrinden bahsettim. Clapper, sinema ve TV izleyicisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir sosyal ağ projesidir. Hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelen filmler ve diziler üzerinden sosyalleşmeye odaklanıyoruz. Hangi filmi izleyeceğinizi beraber seçiyoruz, salon ve seansa karar verebiliyoruz. Önceden o filmi izlemiş arkadaşlarını ve yaptıkları değerlendirmeleri de görebilirsiniz. Uygulama sayesinde sevdiğiniz dizileri takip edebilirsiniz, bölümleri yorumlayabiliyorsunuz, yeni bölümlerle ilgili bilgiler alabiliyorsunuz. Sektörden başarılı ve deneyimli yöneticilerden oluşan 200'ün üzerinde birebir mentor görüşmesi yaptık. Bunun yanı sıra, Amazon'un Türkiye'de desteklediği girişimlerden biriyiz."APPLYBAU'YA İNTERNETTEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZApplyBAU sisteminden burs kazanmak isteyen adaylar, öncelikle www.applybau.com adresine bilgilerini kaydeder. Kayıt işleminin ardından, mail adresine gelen aktivasyon linkiyle aday kendisinden istenilen başvuru formunu doldurur. Eğitim bilgileri dışında projesini, fikrini ve kişisel özelliklerini tamamlayan aday, dilerse tüm çalışmalarıyla ilgili fotoğraf, video ve belge yüklemesi de yapabilir. Bunun yanı sıra, adayın bursunu kullanabilmesi için burs aldığı bölümün ücretli kontejyanına resmi olarak yerleşmesi gerekmekte.TERCİH DÖNEMİNE KADAR BAŞVURULAR DEVAM EDECEKÖte yandan, adaylar ApplyBAU sistemine 21 Kasım tarihinden tercih döneminin sonuna kadar başvuru yapabilirler. İlk grup sonuçları Mayıs ayında açıklanacakken, başvuru sistemi ise ara dönemlerde sonuçları açıklamaya devam edecek. - İstanbul