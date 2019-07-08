08.07.2019 17:47
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Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı!

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını kaydederek, "Kardeşim beni öldürmekle tehdit ediyor. Alzheimer hastası olan annem yalnız ve hayatından endişe ediyorum." dedi.

Mehmet Öz, geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Ünlü doktor, annesinin alzheimer hastası olduğunu, İstanbul Sarıyer'de ikamet ettiklerini anlattı. Kız kardeşi Nazlı Öz'ün psikolojik sorunlarının bulunduğunu kaydeden ünlü doktor, annesinin yanında 20 yıldır çalışan hizmetlilerin, kız kardeşi tarafından apar topar işten çıkartıldığını, çalışanların işten kovulmalarının ardından kendisine ulaştıklarında ise duydukları karşısında büyük bir şok yaşadığını anlattı.

"EVİME GİDEMİYORUM"

İddialara göre Nazlı Öz, annesiyle yaşadığı eve çeşitli ateşli silahlar bulunduruyordu. 1 Temmuz tarihinde Öz, kız kardeşinin kendisini bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini kaydederek, "Kardeşim beni öldürmekle tehdit ediyor. Alzheimer hastası olan annem yalnız ve hayatından endişe ediyorum. Evdeki silahlar nedeniyle korktuğum için evime gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Kız kardeşinin tedavi altına alınmasını isteyen Öz, hasta kardeşine vasi tayini yapılması için dava açtıklarını kaydetti. Mehmet Öz'ün ihbarı ardından kız kardeş Nazlı Öz hakkında soruşturma başlatıldı.

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Öz, Magazin, Dünya

YORUMLAR (8)
ZGGH: Herkesin bir derdi var..
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BÜŞRA: Hiç sevmem bu adamı, Allah kardeşinden razı olsun.
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TOKATCI: TÜRK HERYERDE TÜRK
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İPEK: neden Türk ırkını her fırsatta aşağılıyorsunuz sizin başka ülkelerde yaşananlardan haberiniz yok sanırım o kadar komplex duyuyorsan defol git başka ülkenin vatandaşlığına Türk vatandaşlığından çık lazımda değilsin zaten
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RÜSTEM DAYI: Amerika''da Amerikan olarak tanınıyor. Gel yaşarken memleketine, göster kim olduğunu. Bak babanın mezarı Bozkır''da.
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ADINIZI YAZIN: amerikada da yaşasa türk aile yapısı değişmiyor demekki
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GURBETTE AİLE YAPISI BOZULMUŞ: Buraya taşınsın, bayramla seyranla arayı düzeltir, üstüne de 20 kilo alır
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TIMARHANE DAHA GÜVENLİ GARDAŞIM.: o eskidendi ; adam ailece iyice kafayı yer, zaten genlerde yatkınlık var tahminime
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