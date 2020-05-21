Dünyaca ünlü efsane kemancı Itzhak Perlman'dan karantinada keman dinletisi

Dünyaca ünlü efsane kemancı Itzhak Perlman'dan karantinada keman dinletisiBeril SÖNMEZ, (DHA) ? Dünyanın sayılı keman virtüözü ve klasik müziğin efsanelerin biri olan Itzhak Perlman (75), karantinada bulunduğu evinden müzik severlere keman çaldı.

21.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:09
Dünyaca ünlü efsane kemancı Itzhak Perlman'dan karantinada keman dinletisi
Beril SÖNMEZ, (DHA) ? Dünyanın sayılı keman virtüözü ve klasik müziğin efsanelerin biri olan Itzhak Perlman (75), karantinada bulunduğu evinden müzik severlere keman çaldı. Perlman'ın bu süprizi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
ABD'de yaşayan ünlü kemancı ve orkestra şefi Itzhak Perlman, koronavirüs sebebiyle, müzik severlere evinden mini dinletiler yayınlıyor. 20'inci ve 21'inci yüzyılın en üstün kemancıları arasında bulunan Perlman, kemanıyla çaldığı kısa müzik dinletisi, sosyal medyada binlerce kez dinlendi.
Perlman, 1714 yılında keman yapımcısı Stradivari tarafından yapılan ve altın çağında yapılan en iyi keman olduğu düşünülen antik Soil Stradivarius, adlı kemanı kullanmaktadır. Perlman'ın kemanına değer biçilemediği ifade edilmektedir. Dünyaca ünlü efsane kemancı Itzhak Perlman’dan karantinada keman dinletisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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