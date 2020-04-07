Dünyaca ünlü 'Evrim' kitabı Türkçe'de

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü dizisi 'Very Short Introductions'tan çıkan 'Evrim' kitabını Türkçe'ye kazandırdı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü 'Very Short Introductions' dizisinden çıkan 'Evrim' adlı kitabı Türkçe olarak okurlarla buluşturdu. Popülasyon genetiğinin yaşayan en önemli teorisyenlerinden Brian ve Deborah Charlesworth'un yazdığı kitap, Cenk Özdağ tarafından Türkçe'ye çevrildi. Evrimsel biyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ise kitabın Türkçe baskısına özel bir önsöz kaleme aldı.

Kitapta, Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace'ın yaşamın kökenine ve çeşitliliğine dair 150 yılı aşkın bir süre önce yayınladıkları çalışmalarından, bugünün moleküler düzeyde evrim çalışmalarına uzanan bilgi birikimine yer veriliyor. Evrim'de, türlerin oluşumu ve ayrışması, adaptasyon, mutasyon, doğal seçilim, uyum gücü gibi evrimsel biyolojinin temel kavramlarının büyük resim için ne anlama geldiği, keskin ve düşündürücü bir bakış açısıyla ele alınıyor. Ayrıca antibiyotik ve antiviral ilaçlara direnç gibi günümüz tıbbının karşı karşıya olduğu kimi meseleler de evrimsel biyolojinin perspektifinden anlaşılır bir biçimde açıklanıyor. Bunların yanı sıra evrimin "Canlılar neden yaşlanır?" gibi modern biyolojinin en zor görünen problemlerini nasıl aydınlattığı da yine kitapta ele alınan konunlar arasında yer alınıyor.

Brian ve Deborah Charlesworth, evrimin önemine şu sözlerle dikkat çekiyorlar:

"Evrime dair bir kavrayışa ulaşmak, bize doğada, gerçekte nerede durduğumuzu öğretebilir. Evrimin bu gayrişahsi kuvvetleri, türümüze o bize has olan düşünme becerisini bahşetmiştir. Biz de bu sayede 'doğadaki savaşı' ıslah etmek için öngörü yeteneğimize başvurabiliriz. Evrimin ürettiklerine hayranlık duymalıyız. Bunları açgözlülük ve aptallıkla yok etmemeye çalışmalı, gelecek kuşaklar için korumalıyız. Bunu yapmayı başaramazsak türümüz diğer pek çok harikulade canlıyla birlikte yeryüzünden silinebilir."

Evrimsel biyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ise kitabın Türkçe baskısına yazdığı önsözde şu ifadeleri kullandı:

"Brian ve Deborah Charlesworth'un kaleme aldığı bu kitap, devasa evrimsel biyoloji bilgisini olağanüstü bir yetkinlikle kullanarak okuru molekülden morfolojiye, fosillerden gözün ve yaşlanmanın evrimi gibi zorlu evrimsel problemlere dek uzanan, çarpıcı örneklerle yolu döşenen bir serüvene sürüklüyor."

Kaynak: DHA