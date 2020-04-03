Dünyaca ünlü fast food markalarından koronavirüs seferberliği
Dünyanın en büyük iki fast food markası Rusya'nın 58 bölgesinde, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına bedava öğle yemeği vereceğini duyurdu.
03.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:50
Dünyanın en büyük iki fast food markası Rusya 'nın 58 bölgesinde, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına bedava öğle yemeği vereceğini duyurdu.
Fast food şirkerlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin 58 bölgesinde sağlık çalışanların 15 Nisan'a kadar bedava öğle yemeği verilecek. Ülkede koronavirüsün yayılmasını engellemek için de yemeklerin sadece restoranlardan verileceği açıklandı.
RUSYA'DA SON DURUM
Rusya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e, virüs nedeniyle hastalananların sayısı ise 4 bin 149'a yükseldi.
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Kaynak: DHA