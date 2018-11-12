12 Kasım 2018, 10:56
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Dünyaca Ünlü Futbolcu Ribery, Gazeteci Tokatladı

Dünyaca ünlü futbolcu Frank Ribery, kendisiyle röportaj yapmak isteyen Fransız gazeteciye önce hakaret etti sonra tokat attı.

Bayern Münih, 2-1 önde olduğu maçta Dortmund'a 3-2 yenilip şampiyonluk yarışında ağır yara almasının ardından bir de Franck Ribery kriziyle boğuşuyor.

6 sezondur arka arkaya şampiyon olan Bayern Münih'te oyuncular, kritik Dortmund deplasmanından mağlubiyetle ayrıldıktan sonra büyük mutsuzluk yaşıyor. Liderin 7 puan gerisindeki Bayern Münih'te gerilen sinirlerin de etkisiyle Franck Ribery, kendisiyle röportaj yapmak isteyen Fransız gazeteci Patrick Guillou'yu önce sözlü olarak sert yanıt verdi. Arrdından, itti ve tokat attı.

UZUN SÜREDİR BİRBİRLERİNİ TANIYORLARMIŞ

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Bild'e yaptığı açıklamada, "Franck Ribery, vatandaşı olan gazeteci Patrick Guillou ile kavga ettiğini bize söyledi. Uzun süredir birbirlerini tanıyorlarmış. Patrick Guillou ile temasa geçtik ve bu olayları nasıl çözeceğimize dair bir toplantı yapma konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde; Ribery'nin maç sonunda çok kızgın olduğu ve Fransız gazeteciyle göz göze geldikten sonra küfürler ettiği ve ardından tokat attığı iddiaları yer aldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:56



YORUMLAR (11)
GÖZLEM: ASLANIN AÇ KALMIŞ HALİ..
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GÜNÜN SÖZÜ: Göbekli futbolcularla maç kazanılmaz.
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TURKO: seni sevdik ribery İSLAM I SECTİĞİN ZMANN SENİ SEVİYORUZZ
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DÜRBÜNLÜ: İstisnalar kaideyi bozmaz,,ancak ünlülerin çogu kibirli oluyor.
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