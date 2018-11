28 Kasım 2018 Çarşamba 17:45



Dünyaca ünlü fütürist Peter Hinssen, MediaMarkt'ın konuğu olarak İstanbul 'da ağırlandı.MediaMarkt açıklamasına göre, Avrupa 'nın bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt'ın teknoloji partneri olduğu Perakende Günleri kapsamında dönüşüm ve dijitalazisayonun günümüz perakende dünyasına etkisi üzerinde uzman ve aynı zamanda seri girişimci, best-seller kitapların yazarı, iş insanı ve öğretim üyesi Peter Hinssen, MediaMarkt Türkiye 'nin katkılarıyla İstanbul'da ağırlandı.Peter Hinssen'in konuşması öncesi sahneye çıkan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve Kategori Mağazacılığı Başkanı Yenal Gökyıldırım MediaMarkt olarak perakendenin ve elektronik perakendeciliğin değişim ve dönüşümdeki liderliğini Perakende Günleri'nde katılımcılarla paylaştı.Konuşmasında perakendeciliğin dünyanın en eski ve köklü sektörlerden biri olduğuna vurgulayan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve Kategori Mağazacılığı Başkanı (KMD) Yenal Gökyıldırım, perakendeciliğin geleceğini Endüstri 4.0 uygulamalarının belirleyeceğini belirtti.Gökyıldırım, şunları kaydetti:"Bugün perakende işletmecilik anlayışı yeniden şekilleniyor. Biz de, MediaMarkt olarak perakende sektörü içinde, Endüstri 4.0 atılımının temel taşları olan Büyük Veri'yi, Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik gibi diğer teknolojik atılımları en verimli, en etkili şekilde kullanan oyuncuyuz. Bunun yanında robot teknolojilerinin benimsenmesi, işinde uzmanlaşmış satış elemanlarımızı destekleyen veri teknolojilerinin aktif bir şekilde kullanılması, mağazalarımızı alışveriş merkezi olmanın ötesinde ürün deneme ve keşfetme noktalarına dönüştürüyor. Yarının sonrasını öngören geleceğin perakendecilerinin, bu dönüşümü yaparak var olmaya devam edeceğini biliyoruz."Peter Hinssen ise The Day After Tomorrow başlıklı konuşmasında yarınların dünyasına hazırlanırken dikkat edilmesi gerek konulara değindi.Hinssen, "Öyle bir dönemdeyiz ki inovasyonları, değişimi ve düşünce şeklimizi değiştirmeyi düşünüyoruz. Fakat, artık değişken ve kompleks bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden yarınları planlarken buradaki asıl etkileyici nokta yarından sonra ne yapacağımızı kestirmek olmalı, çünkü değişim çok hızlı gelişiyor ve erişimi kolaylaşıyor. Bugün baktığımızda teknolojiyi kullanmak, 20 yıl öncesine göre 100 kat ucuz. Bu çok hızlı bir değişim fakat bazı teknolojiler var ki, önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok daha büyük etkilere sahip olacak." ifadelerini kullandı.Dijitalleşmenin artık normalleştiğini bulut bilişimlerin, API'ların, büyük verinin ve sosyal platformların yaşamın normalleri haline geldiğini aktaran Hinnsen, fiziksel mağazalarda bile dijital çözüm ve teknolojilerin önemli yer tuttuğunu dile getirdi.Teknolojinin geleceği hakkındaki görüşlerini belirtirken hala yolculuğun başında olunduğunu da ekleyen Peter Hinssen, "Geç değil ve farklı şeylerin karışımları gelip her şeyi değiştirebilir. Örneğin yapay zeka geliyor ve her şeyi otomasyona dönüştürüyor. Eğer şirketler de kendini yeniden keşfedebilir ve yaratabilirse Anka kuşları gibi yeniden canlanabilirler." değerlendirmesinde bulundu.Hinssen, gelecek planları yapılırken robotların ve robotik teknolojilerin önemli bir yer kaplayacağını belirterek, bu teknolojiler yüzünden insanların işlerini kaybetmeyeceğini, ama iş yapış bicilerinin tamamının da değişeceğini aktardı.Hinssen, bugün dünyanın geldiği noktada inovasyonun artık bir lüks olmadığını üstelik bazı durumlarda ürün inovasyonunun da yeterli olmayacağını dile getirdi. Eskiden şirketlerin ürünlerini tekrarlayarak piyasaya sunduğunu fakat artık bunu tavsiye etmediğini belirten Hinnsen, bir ürünü farklı şekilde piyasaya sunmanın, hizmeti iyileştirmenin ve model değiştirmenin daha faydalı olacağını vurguladı.Örnek olarak eski taksileri ve değişen dünyada artan ve aynı amaca hizmet eden mobil uygulamaları örnek veren Hinssen "Sonuç istiyorsanız bunların hepsine ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.