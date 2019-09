Dünyaca ünlü Gönen Baldosu'nda hasat başladı Türkiye 'nin pirinç deposunda hasat coşkusu yaşanıyor82 bin dekarda, 270 bin ton pirinç piyasaya sürülüyorBALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaca ünlü baldo pirincinin hasadına başlandı. Her yıl sektöre 270 bin ton pirinç sunan ilçede üreticiler uygun hava şartları nedeniyle oluşan verim ve kaliteden memnun.Dünyaca ünlü baldo pirinci ile adından söz ettiren Gönen'de çeltik hasadı başladı. Tarlalarda biçerdöverler vasıtasıyla alınan çeltikler, kurutulduktan sonra kamyonlara yüklenerek pirinç fabrikalarına gönderiliyor. Hasadın ardından tarlada kalan çeltik sapları da balyalar halinde kurutularak enerji elde edilmesinde kullanılıyor.Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, Gönen baldosunda başlayan hasat nedeniyle İHA'ya yaptığı açıklamada, "Gönen denince akla gelen ilk şey baldo pirinci. Şu anda baldo çeşidi ürünlerin hasadı yapılıyor. Eskiye nazaran baldo ekimi azalsa bile yine de çiftçimiz baldo ekiminden vazgeçmiyor. Ağırlıklı olarak baldo, camio ve ronaldo çeşitleri ekiliyor. Gönen Ovası'nda bu yıl toplam 82 bin dekar çeltik hasadı yapılıyor. Şu an hasadın yüzde 10'u yapıldı ve önümüzdeki günlerde de devam edecek. Şu anda çiftçinin en dikkat ettiği şey fiyat politikası. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden şu anda bir beklentimiz yok. Piyasada çiftçimiz beklentisi olan ürün fiyatını şu ana kadar alamadı. Sanayicinin de çeltik talebi yok. Bu da tabi çiftçimiz açısından rahatsız edici bir durum. Önümüzdeki dönemlerde fiyat politikası ve talep artışı rayına oturursa beraberinde çiftçimizin yüzü güler. Şu anda verim ve randıman açısından gayet güzel bir sezon geçiriyoruz. Sebebi de havaların poyraz olması ve aşırı ısınıp da lodos esmemesi. Tabi bu bizi ve çiftçimizi mutlu ediyor. Gönen'de 23 çeltik fabrikası var. Gönen markası ile her yıl 270 bin ton civarında pirinci piyasaya sürüyoruz. Bu da Türkiye'nin yıllık toplam ihtiyacının yarısına denk geliyor" dedi. Çeltik sapları enerjiye dönüşüyorGönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, hasadın ardından tarlada kalan çeltik saplarının bölgedeki yenilenebilir enerji tesisleri tarafından alınarak enerji elde etmede kullanıldığını belirtti. Özkurt, "Çeltik sapı dediğimiz pirincin alt sapı atların altında altlık olarak kullanılıyor. Bölgemizde iki tane yenilenebilir enerji üretim firması var. Bu iki firma çeltik saplarını alıp, balya haline getirerek enerji elde etmekte kullanıyorlar ve bölgemizde ve ülkemizdeki enerjinin belli bir kısmını sağlıyorlar. Tabi ki çeltik sapının yakılması yasal olarak yasak. Sap dediğimiz çeltik sapı akla gelir ama anız dediğimizde buğday sapı akla gelir. Anızın yakılması yasalar gereği yasak. Çeltik saplarını anız olarak yakan bazı çiftçilerimiz oluyor. Bunlara da yetkili kurumlar zaman zaman cezalar keserek yaptırım uyguluyorlar. Ortalama bir çeltik sapı balyası 200 kilo ağırlığındadır. Ortalama olarak bir dekar çeltik tarlasından 800 kilo ile bir ton arasında çeltik sapı çıkar" diye konuştu.