Dünyaca ünlü Güney Koreli şarkıcı Sulli, evinde ölü bulundu

Güney Kore'de eğlence sektöründen gelen son ölüm haberi, ülkedeki siber zorbalık ve linç kültürü sorununu yeniden gündeme taşıdı. 25 yaşındaki şarkıcı Sulli evinde ölü bulundu. Polis intihar ihtimalini değerlendiriyor.

AĞIR DEPRESYONLA MÜCADELE EDİYORDU

Yonhap haber ajansının aktardığına göre polis intihar notu bulunmadığını ama ortada başka bir suç delili bulunmadığı için bu ihtimal üzerinde durduklarını belirtti. Polis yetkilileri ayrıca Sulli'nin ağır depresyonla mücadele ettiğini de söyledi ama detay vermedi. Bir polis memuru da "Choi'nin evde yalnız yaşadığı sanılıyor. Hayatına son verdiği anlaşılıyor ama diğer ihtimalleri de değerlendiriyoruz" dedi.

DEDİKODULAR SEBEBİYLE GRUPTAN AYRILMIŞTI

Sulli'nin bağlı olduğu SM Entertainment şirketinden yapılan açıklamada Sulli'nin ölümü doğrulandı, basından spekülatif haberler yapmamaları ve gerçeği yansıtmayan iddialar yaymamaları istendi.? Sektöre 2005'te adım atan 1994 doğumlu Sulli kariyerine 2009'da f(x) grubuyla devam etmişti. Sosyal medyada kendisine yönelik kötü yorumlar ve dedikodular nedeniyle 2014'te çalışmalarına ara vermiş, ardından da gruptan ayrılma kararı almıştı. O dönem SM Entertainment, Sulli'nin stres kaynaklı mide ağrıları çektiğini, kendisini hakkındaki kötü niyetli ve gerçeği yansıtmayan dedikodulardan da rahatsız olduğunu dile getirmişti. Yine Yonhap'ın aktardığına göre en son JTBC TV kanalında internetteki nefret söylemine ilişkin bir programa çıkan Sulli cesur karakteri nedeniyle hem eleştiriliyor hem övgü topluyordu.

SÜTYEN TAKMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

'Benim bedenim, benim kararım mesajının en aktif savunucularından' Sulli'nin sütyen takmama tercihi için dahi nefret yorumlarının hedefine oturtulduğu hatırlatılırken ülkede ciddi ölçülere varan siber zorbalık meselesi yeniden tartışma konusu oldu; 2 yıl önce SHINee grubu üyesi Kim Jonghyun'un 27 yaşındaki intiharının ardından ders alınmadığı ve hiçbir şeyin değişmediği yorumları yapıldı.

"SÜTYEN TAKMAMAK ÖZGÜRLÜKTÜR" DEMİŞTİ

Guardian'ın aktardığına göre JTBC TV kanalında 21 Temmuz'da çıktığı programda "Sütyen takmamak özgürlüktür. Sütyensiz fotoğraflarımı paylaştığımda insanlar bununla ilgili konuşup duruyor. Aslında bu durum beni korkutabilirdi ama hayır. Çünkü insanların önyargılarından kurtulmalarının iyi olacağını düşünüyorum" demişti. Güney Kore'de pek alışıldık bir durum olmadığı üzere ilişkilerini daha göz önünde yaşayan Sulli, oyuncu- şarkıcı arkadaşı Goo Ha-ra'yı öptüğü bir fotoğraf karesi nedeniyle de homofobik yorumlarının hedefi olmuştu. Sulli geçen yıl da Jinri Store adlı reality show'da da "Yakınlarım bile beni yalnız bıraktı. İncindim ve beni kimse anlamıyor diye düşündüm" demişti.