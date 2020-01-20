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Dünyaca ünlü İsrailli model Bar Refaeli, üçüncü kez anne oldu

Ünlü İsrailli model Bar Refaeli, üçüncü kez anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini açıklamayan model, "Gerçek çekici görünüm bu. 3,5 yılda 3'üncü bebek. Aile her şeydir. Hayat güzeldir" notunu yazdı.

20.01.2020 00:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:56

Dünyaca ünlü model İsrailli model Bar Refaeli'den müjdeli geldi. Bar Refaeli, hesabından 'Gerçek çekici görünüm bu' notuyla hayranlarını sevindiren haberi verdi.

"AİLE HER ŞEYDİR. HAYAT GÜZELDİR"

Ünlü model Bar Refaeli üçüncü kez anne oldu. 34 yaşındaki İsrailli model, eşi Adi Ezra ile yaşadığı üçüncü çocuk sevincini sosyal medya hesabında paylaştı.

Hastane kıyafetleri içinde fotoğrafını paylaşan Rafaeli, "Gerçek çekici görünüm bu. 3,5 yılda 3'üncü bebek. Aile her şeydir. Hayat güzeldir" notunu yazdı.

2 ÇOCUĞU DAHA VAR

Refaeli'nin 3 yaşında Liv ve 2 yaşında Elle adında iki çocuğu daha bulunuyor. Ünlü model, üçüncü bebeğinin adını ve cinsiyetini açıklamasa da Times of Israel gazetesi, Refaeli'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiğini yazdı.

Dünyaca ünlü İsrailli model Bar Refaeli, üçüncü kez anne oldu

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