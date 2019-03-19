Dünyaca Ünlü Jungle Pop İkilisinden Anlamlı Destek

New York çıkışlı jungle pop ikilisi Sofi Tukker, 30 Mart akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserinde Givin mobil uygulaması aracılığıyla genç kızların eğitim bursuna destek oluyor. Givin uygulamasında Zorlu PSM profilinden Sofi Tukker etkinliği için bağış yapankullanıcılar arasından belirlenecek belirlenecek 2 kişi Sofi Tukker konserine çift kişilik davetiye ve ikiliyle tanışma fırsatı yakalıyor.

Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern'in güçlerini birleştirerek kurduğu Sofi Tukker, 30 Mart Cumartesi akşamı son albümleri "Treehouse"un turnesi kapsamında Zorlu PSM'de olacak. Uluslararası hitlere imza atan ikili, Zorlu PSM ve Givin iş birliğinde müzikleri aracılığıyla TEV'e özel bir destek sunuyor. Givin uygulaması üzerinden TEV'e yapacakları bağış ile müzikseverler, Sofi Tukker konseri için özel deneyimler yakalayabiliyor. 30 TL bağış yapan kullanıcılar Sofi Tukker'a çift kişilik konseri bileti için 1 çekiliş hakkı ve TEV kupası, 100 TL bağış yapanlar 5 çekiliş hakkı ve not defteri, 250 TL bağış yapanlar 25 çekiliş hakkı ve imzalı Sofi Tukker albümü, 2000 TL bağış yapan 1 kişi ise çift kişilik konser davetiyesi ve ikiliyle tanışma imkanına sahip oluyor.

Kaynak: Bültenler