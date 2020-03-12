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Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı

Dünyanın en ünlü kalp cerrahları arasında bulunan doktor Mehmet Öz, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğü yeni tip koronavirüse karşı kişisel bazda alınabilecek önlemleri anlattı. Doktor Öz, virüse karşı alınması gereken önlemleri ise 8 maddede açıkladı.

12.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:50

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 bin 700'ün üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınıyla ilgili alınabilecek önlemleri anlattı. Virüsün 6 kıtada tespit edildiğini ve paniğe gerek olmadığını belirten Öz, virüsten korunulabileceğini söyledi.

"EN BÜYÜK RİSK ALTINDA OLANLAR YAŞLI İNSANLAR"

Çoğu vakanın şiddetli olmadığını vurgulayan Mehmet Öz, "En yüksek risk altında olanlar yaşlı insanlar. Astım, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar da ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında" diye konuştu.

VİRÜSE KARŞI 8 ÖNLEM

Öz, virüs önlemlerini ise şöyle sıraladı:

"Yeterli uyku, düzenli egzersiz, soluduğunuz havayı nemlendirin, el sıkışmayın, yüzünüze dokunmayın. 7 saat gece uykusu, bağışıklık sistemini desteklemesi için meditasyon, gün aşırı düzenli yarım saatlik periyotlarla egzersiz"

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyardığı bağışıklık sisteminin kuvvetlendirme ile ilgili Öz, grip aşısı olmak, D3 vitamini almak ve sebze, meyve tüketimi önerdi.

İŞTE ÖZ'ÜN HAZIRLADIĞI GRAFİKLE YAPILMASI GEREKENLER:

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 718'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 127 bin 863'e yükselirken; 68 bin 310 kişi de tedavi edildi.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

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